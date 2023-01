In Berlin und anderen Städten gab es zahlreiche Zwischenfälle in der Silvesternacht - Böller wurden auf Einsatzkräfte geworfen. (IMAGO / Marius Schwarz)

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Spahn machte eine gescheiterte Integrationspolitik mitverantwortlich für die Eskalation. Die Politik in Deutschland müsse sich ernsthaft die Frage stellen, warum die Silvesterfeiern immer wieder an denselben Orten mit den gleichen Beteiligten so eskalierten, sagte Spahn dem Portal t-online. Da gehe es eher um ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk.

Von Regierungsseite gab es zunächst keine Angaben dazu, welchen Gruppen die Übergriffe zuzurechnen waren. Bundesinnenministerin Faeser sprach lediglich von Chaoten und Gewalttätern. Die SPD-Politikerin forderte eine strenge Bestrafung der Täter. Das Ausmaß an Gewalt mache sie fassungslos und wütend, erklärte die Ministerin in Berlin. Forderungen nach Strafverschärfungen schloss sich Faeser aber nicht an.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.