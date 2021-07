Die Südthüringer CDU sieht keinen Anlass, die Bundestagskandidatur des früheren Verfassungsschutzchefs Maaßen zu hinterfragen.

Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Hildburghausen, Other, verteidigte im MDR-Hörfunk die umstrittenen Äußerungen Maaßens zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dessen Kernbotschaft sei, dass es dort eine Informationspflicht gebe, die sich auf eine neutrale Berichterstattung verstetigen sollte. Other betonte, in der CDU sei selbstverständlich Platz für Maaßen. Dieser sei "unwidersprochen Demokrat".



Maaßen hatte Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen "klaren Linksdrall" unterstellt und gefordert, einige Biografien zu überprüfen. In der CDU wird seitdem darüber diskutiert, ob die Äußerungen Konsequenzen haben sollten. Zuletzt forderte der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels in der Unionsfraktion, Schummer, die Südthüringer CDU auf, sich von Maaßens Kandidatur zu distanzieren.



Der Bundesvorsitzende Laschet hat sich bislang nicht zu dem Fall geäußert.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.