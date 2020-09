In der Debatte über eine mögliche Studie zu Rassismus bei der Polizei hat die Gewerkschaft der Polizei einen eigenen Vorschlag unterbreitet.

Sie plädiert für eine Untersuchung des Polizeialltags, um Belastungen zu dokumentieren. Zudem solle herausgefunden werden, warum sich mitunter Vorurteile gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen bei einzelnen Beamten verfestigten, und was man dagegen tun könne, sagte der GdP-Vorsitzende Radek nach einer Sitzung des Bundesvorstands in Berlin. Bundesinnenminister Seehofer hatte sich gegen eine Studie ausgesprochen, die nur die Polizei in den Blick nimmt.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul teilte in Düsseldorf mit, dass bei der Polizei in seinem Bundesland seit 2017 insgesamt 100 Mitarbeiter unter den Verdacht des Rassismus oder Rechtsterrorismus geraten seien. Hinzu kämen vier Fälle im Innenministerium. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Polizistinnen und Polizisten in NRW in privaten Chatgruppen rechtsextreme Hetze verbreitet haben sollen. 30 Beamte wurden vom Dienst suspendiert.

