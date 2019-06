Der Rückzug von SPD-Chefin Nahles nach innerparteilicher Kritik hat die Frage aufgeworden, in welcher Form die Parteien ihre personellen Querelen austragen.

Juso-Chef Kühnert twitterte, wer mit dem Versprechen nach Gerechtigkeit und Solidarität einen neuen Aufbruch wagen wolle, der dürfe, Zitat: "nie, nie wieder so miteinander umgehen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben. Dafür schäme er sich.



Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte ebenfalls, man müsse jetzt einmal innehalten und sich fragen, ob man noch respektvoll und achtsam miteinander umgehe oder nicht.



Ähnlich deutlich formulierte es der FDP-Vorsitzende Lindner. Er twitterte, der Umgang mit Nahles sollte alle in Politik und Medien zum Nachdenken bringen. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte ebenfalls, so brutal dürfe Politik nicht sein.



In einem Kommentar schreiben die Kieler Nachrichten: "bei aller berechtigten Kritik: Wie die SPD mit ihrer Chefin umgegangen ist, war unanständig. Ausgerechnet die Partei, die den menschlichen Umgang im Arbeitsleben als ihren Markenkern begreift, hat ihre Vorsitzende übel gemobbt und eiskalt abgesägt."



Zuletzt war Nahles nach den deutlichen Verlusten bei der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen in ihrer eigenen Partei stark unter Druck geraten. Der Spiegel zeichnet in seiner aktuellen Ausgabe nach, wie deutlich die Kritik an Nahles zuletzt war.