Nach dem Rückzug von Mesut Özil aus der Fußball-Nationalmannschaft wächst der Druck auf die DFB-Spitze.

Bundestags-Vizepräsidentin Roth warf dem Verband schwere Versäumnisse im Fall Özil und in der Integrationsdebatte vor. Sie vermisse eine klare Haltung gegen Rassismus, sagte Roth im Deutschlandfunk. Der DFB habe sich nicht vor Spieler gestellt, die angegriffen worden seien. Die Grünen-Politikerin sprach von einer "harten Zeit" in Deutschland und verwies unter anderem auf fremdenfeindliche Vorfälle. Da müsse auch der größte Sportverband Gesicht zeigen und seine Stimme erheben. Es reiche nicht, von Integration zu sprechen und zugleich Vielfalt nicht zuzulassen. Roth rief den DFB-Präsidenten Grindel auf, Verantwortung zu übernehmen. Sie betonte aber, dass der Verband als Ganzes gefragt sei.



Die Obfrau der FDP im Sportausschuss, Dassler, forderte Grindel auf, sich persönlich zu den Entwicklungen zu äußern. Grindel solle erklären, wie er die vergangenen Tage bewerte und wie mit Özil umgegangen worden sei, sagte sie im Deutschlandunk (Audio-Link). Außerdem müsse er erläutern, wie er als DFB-Präsident eine Mannschaft so aufstelle, dass diese Deutschland verkörpere. Dassler betonte, sie wolle nicht sagen, dass Grindel Fehler gemacht habe. Aber die Kommunikation des DFB sei unglücklich gewesen.



Der Psychologe und Islamexperte Mansour erkennt beim DFB Anzeichen für Rassismus. Wenn die Debatte um das Foto mit Erdogan vor und während der Weltmeisterschaft vermieden werde und nach dem Ausscheiden bei der WM Özil dafür verantwortlich gemacht werde, greife dies natürlich zu kurz, sagte Mansour ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dies habe auch rassistische Züge. Die Kritik am DFB sei deshalb berechtigt.



Mansour warf dem DFB vor, in Panik eine klare und vielleicht einfache Erklärung für das Scheitern zu suchen. "Dann sucht man einen Sündenbock und dann landet man natürlich bei Özil."

