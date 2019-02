Ist es ein Demokratiedefizit, dass in den Parlamenten nicht zur Hälfte Frauen sitzen? Die Juristin Silke Laskowski sieht das so und hält eine gleichberechtige Teilhabe für geboten. Auch in der CDU wächst der Ruf nach Änderungen im Wahlrecht.

Laut einem Bericht des "Spiegel" wollen Frauen in der CDU dafür sorgen, dass künftig mehr weibliche Abgeordnete in die Parlamente einziehen. Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, sagte dem Magazin, die Debatten in einzelnen Ländern und auf Bundesebene zeigten, dass sich der Deutsche Bundestag bei einer Wahlrechtsreform damit beschäftigen müsse.



Am Donnerstag hatte der brandenburgische Landtag ein sogenanntes Parité-Gesetz beschlossen. Es schreibt Parteien vor, dass sich auf ihren Kandidatenlisten Männer und Frauen abwechseln.

Alternativvorschlag: Tandemlösung

Das geht der schleswig-holsteinischen Justiz- und Gleichstellungsministerin Sütterlin-Waack (CDU) zwar zu weit, weil sie Bedenken gegen staatlich verordnete Quoten hat. Doch auch sie tritt dafür ein, dass Frauen im Parlament besser repräsentiert sein müssen. Sütterlin-Waack schlägt laut "Spiegel" eine Tandemlösung vor, bei der die Parteien in jedem Wahlkreis zwei Direktkandidaten aufstellen müssen, einen Mann und eine Frau. Die Wähler könnten sich dann mit ihrer Direktstimme zwischen beiden entscheiden.



Die CDU-Politikerin und rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Demuth begrüßt den Vorstoß aus Brandenburg. "Ich finde es sehr mutig und gut, dass ein Landtag die Vorreiterrolle übernimmt und ein Paritätsgesetz beschließt", sagte sie. Das Thema sei damit "endlich" und "unwiderruflich" im Raum.



Eine entsprechende Regelung auf Bundesebene fordern die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Högl und Mast. Sie halten das Brandenburger Gesetz für einen wichtigen Schritt hin zur vollen Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Maßstab ist Anteil an der Bevölkerung

Die Juristin Silke Laskowski von der Universität Kassel gibt ihnen recht. Sie sagte im Deutschlandfunk, Frauen machten die Hälfte der deutschen Bevölkerung aus. Die Parteien müssten deshalb für eine gleichberechtigte Teilhabe sorgen. Maßstab dürfe nicht der Frauenanteil innerhalb der jeweiligen Parteien sein.



Laskowski betonte, die Parteien müssten der Demokratie dienen. Wenn jedoch hauptsächlich Männer in den Parlamenten säßen, vernachlässige der Gesetzgeber die Interessen der Frauen, weil sie ihn nicht beträfen.



Dass diese Sichtweise bislang nicht überall konsensfähig ist, zeigt das Beispiel Baden-Württemberg. Dort musste die grün-schwarze Koalition im vergangenen Jahr ihre geplante Wahlrechtsreform beerdigen. Sie war zwar im Koalitionsvertrag vereinbart worden, scheiterte aber am Widerstand der CDU.