Der CDU-Politiker Merz erhält auf seine Kritik an der Verschiebung des Parteitages Widerspruch aus der eigenen Partei.

Merz hatte erklärt, die Corona-Pandemie sei als Begründung für das Absagen nur vorgeschoben. In Wahrheit wolle das "Establishment der Partei" seine Wahl zum CDU-Vorsitzenden verhindern. Die Parteiführung handele zudem gegen den Willen der Basis. Der Zeitung "Die Welt" sagte Merz zudem, er habe "ganz klare, eindeutige Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat: Er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern".



Neben seinem Vorwurf, die Absage diene dazu, ihn als Vorsitzenden zu verhindern, gab Merz zu bedenken, dass am 7. Dezember die Mandate vieler Parteitagsdelegierter endeten. Das sei ein riesiges Problem. Merz bewirbt sich neben NRW-Ministerpräsident Laschet und CDU-Außenpolitiker Röttgen um den Chefposten in der CDU. Am 4. Dezember sollte in Stuttgart mit 1.0001 Delegierten die Wahl stattfinden.

Brinkhaus warnt vor "Scharmützeln"

Unions-Fraktionschef Brinkhaus wies die Kritik von Merz an der Vertagung zurück. Es sei jetzt an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. In Zeiten der Pandemie sei ein Parteitag nicht angebracht. Mit Merz' Person habe die Absage nicht das Geringste zu tun. Brinkhaus widersprach auch dessen Aussage, dass es an der Basis große Proteste gegen die Verschiebung des Parteitages gebe. Der Großteil der Mitglieder der CDU seien der Auffassung, dass derzeit die Bekämpfung der Pandemie oberste Priorität habe. Brinkhaus sprach von "Scharmützeln", die man sich in der aktuellen Situation nicht leisten könne.

Ziemiak fordert Partei zur Geschlossenheit auf

CDU-Generalsekretär Ziemiak forderte die Partei auf Twitter zur Geschlossenheit auf. Im Deutschlandfunk ergänzte er, dass Überlegungen zum Gesundheitsschutz ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen seien. Hessens stellvertretender CDU-Chef Burghardt twitterte: "Ich finde damit geht er (Merz) zu weit!" Seinen Tweet versah Burghardt mit den Hashtags #kopfschütteln, #Unverständnis und #schade.



Auch die stellvertretende Bundesvorsitzende Breher widersprach Merz. Bei der Verschiebung gehe es nicht um Personen oder um politisches Kalkül. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer sagte dem ZDF, Merz' Kritik sei "harter Tobak". Man könne doch die Pandemie nicht ausblenden. Eine Verschwörung zu unterstellen, sei eine völlige Verkennung der Situation.



Mitbewerber Laschet, den Merz mit seinen Vorwürfen direkt adressiert hatte, sagte in Düsseldorf, die Corona-Lage sei die einzige Motivation aller CDU-Vorstandsmitglieder für den Beschluss gewesen. Er verstehe zwar, dass bei der Kandidatur für den Parteivorsitz auch Emotionen im Spiel seien. Jedoch müssten jetzt alle ruhig und besonnen bleiben.

Wenn nötig digitaler Parteitag

Der CDU-Bundesvorstand hatte am Montag beschlossen, dass der geplante Präsenzparteitag angesichts der stark steigenden Infektionszahlen nicht mehr zu halten sei. Wenn auch Anfang des neuen Jahres kein Präsenzparteitag möglich sei, solle ein digitaler Parteitag abgehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.