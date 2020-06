In der Debatte um Polizeigewalt und Rassismus haben die Innenminister von Bund und Ländern die Polizeibeamten verteidigt.

Man stehe uneingeschränkt hinter der Arbeit der Polizei, sagte Bundesinnenminister Seehofer nach einer Konferenz mit seinen Landeskollegen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, man verurteile die verabscheuungswürdigen Fälle von Polizeigewalt in den USA in aller Schärfe. Genauso deutlich lehne man aber jeden Versuch der Gleichsetzung mit der deutschen Polizei ab.



Nach dem Tod des Afroamerikaners Floyd durch einen Polizisten in den USA hatte die SPD-Vorsitzende Esken auch der deutschen Polizei einen latenten Rassismus zugeschrieben. Nach breiter Kritik teilte sie mit, sie habe die Polizeibeamten nicht unter Generalverdacht stellen wollen.