Her mit dem Impfpass, nicht 2022, sondern sofort! Sebastian Kurz ist vorgeprescht – er will den digitalen Nachweis nach israelischem Vorbild. Auch Österreich lebt vom Tourismus, natürlich muss der Kanzler ein Interesse daran haben, so schnell wie möglich wieder Gäste ins Land zu holen. Andere EU-Staaten halten die Diskussion allen Ernstes für verfrüht. Wie bitte? Seit Monaten wird über das Thema debattiert, zu Recht wurde darauf verwiesen, dass es nicht um Privilegien geht, sondern um die Rückgabe von Grundrechten. Allein die Unklarheit darüber, ob ein Geimpfter nicht doch ansteckend sein könnte, sprach gegen den Pass.

Privatwirtschaftliche Beschränkungen müssen gfallengelassen werden

Jetzt, da mehrere Studien belegen, dass diese Sorge unbegründet ist, wird es höchste Zeit, Corona-Beschränkungen im privatwirtschaftlichen Bereich – nun nur dort! - fallen zu lassen – für all die Glücklichen, die die Spritze endlich bekommen konnten.

Ältere Menschen hatten und haben besonders unter der Pandemie zu leiden, die Angst vor einer Infektion mit tödlichen Folgen war bei ihnen außerordentlich groß. Gönnen wir es ihnen doch, wenn sie nun etwas eher als andere Urlaubspläne machen oder mal wieder ins Restaurant gehen können. Statt auf die Bremse zu treten, sollte Angela Merkel lieber dafür sorgen, dass endlich vernünftig geimpft wird. Die unterschiedlichen Terminvergabe-Systeme der Länder sind eine Zumutung, die Tatsache, dass deshalb Biontech und Moderna Impfstoffe liegenbleiben, dass 1,2 Millionen Astrazeneca-Dosen in irgendwelchen Kühlschränken vor sich hinlagern, ist ein Skandal. Sogenannte Privilegien für Geimpfte würden den Druck auf alle Verantwortlichen erhöhen, endlich zu impfen was die Fläschchen hergeben.

Wer die Astrazeneca-Spritze verweigert und oftmals im gleichen Atemzug nach dem Lockdown-Ende ruft, handelt im wahrsten Sinne des Wortes asozial. Immer neue Mutationen zeigen, wie wichtig es ist, so schnell wie möglich zu impfen und eine Herdenimmunität zu erzielen. Wenn Impfverweigerer nun das Tempo reduzieren, schaden sie der Gesellschaft insgesamt. "Ich habe mich nur impfen lassen, damit ich wieder ins Fitnessstudio kann", hat ein Israeli nach dem Termin erklärt. Darüber mag man schmunzeln, aber wenn es nicht anders geht: Warum nicht?!

Der Impfpass dient der Allgemeinheit

Und den Studio-Betreibern, den Gastronomen, den Hoteliers, den Reiseveranstaltern dürfen wir keinen Tag länger das Geschäft verbieten, sobald es sich lohnt, die Türen für Menschen mit Covid-19-Schutz zu öffnen.

Auch das dient der Allgemeinheit insgesamt, weil es die subventionsbelastete Staatskasse schont. Worauf warten wir noch: Her mit dem digitalen Impfpass – europaweit!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.