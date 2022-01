Nach Meuthen-Abschied Debatte um Rechtsruck in der AfD

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Cotar hat den Vorwurf des bisherigen Parteichefs Meuthen zurückgewiesen, wonach es einen Rechtsruck in der "Alternative für Deutschland" gebe. Sie teile die Kritik Meuthens nicht, sagte Cotar im Deutschlandfunk. Die AfD werde gebraucht, gerade in einer Zeit, in der die Grundrechte mit Füßen getreten würden.

29.01.2022