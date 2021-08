Die Verbraucherzentralen fordern eine umfassende Reform der privaten Altersvorsorge nach der Bundestagswahl.

Der Chef des Bundesverbands Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei egal, wie die nächste Regierungskonstellation aussehe, erforderlich sei eine Alternative zur bisherigen Riester-Rente. Dieses Angebot müsse erstmalig aus Verbrauchersicht renditestark, kostenarm und wesentlich besser sein. Müller sprach von einem Trauerspiel. Von der Versicherungswirtschaft würden Produkte verkauft, die nur wegen der Riester-Förderung einigermaßen lukrativ seien, aber ansonsten unrentierlich. Immer mehr Kunden entschieden sich, Verträge nicht weiter zu besparen. Eine Umstellung auf aktienbasierte Modelle sei vernünftig, dies zeigten Untersuchungen der Stiftung Warentest, von Forschungsinstituten und Erfahrungen im Ausland.



Die Verbraucherzentralen werben seit längerem für ein staatlich organisiertes Standardprodukt und haben ein Konzept für eine "Extrarente" vorgelegt. Arbeitnehmer sollen demnach automatisch über ihren Arbeitgeber in die Vorsorge einzahlen - es sei denn, sie widersprechen. Ein öffentlicher Träger soll dann über Ausschreibungen Fondsmanager beauftragen, das Geld am Kapitalmarkt anzulegen. So soll auf Vertriebskosten und Provisionen verzichtet werden können. Die Riester-Rente steht seit einiger Zeit in der Kritik.

