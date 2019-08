Der kommissarische Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, befürwortet neue Schulden, um die schwächelnde Konjunktur zu stützen.

In einem Abschwung erlaube die Schuldenregel eine Nettokreditaufnahme von bis zu 1,5 Prozent des Bruttosozialprodukts, sagte Mützenich der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Daher solle man die Möglichkeiten nutzen, die eine lange Phase niedriger Zinsen biete. So habe auch schon die Bankenkrise vor elf Jahren gezeigt, dass der Staat bei einer Delle in der Konjunktur gegensteuern müsse.



Als weiteren Grund für zusätzlichen Geldbedarf nannte der SPD-Politiker den Klimaschutz. Man werde die Ziele nur erreichen, wenn man die Energiewende fortsetze und in die ökologische Mobilität sowie die Digitalisierung der Arbeitswelt investiere.