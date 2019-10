Nach dem Anschlag von Halle an der Saale wird darüber diskutiert, welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollen. Die Vorschläge reichen von einer stärkeren Auseinandersetzung mit Antisemitismus an Schulen bis hin zu einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Auch Kulturschaffende melden sich zu Wort. Eine Zusammenfassung.

Die Europäische Agentur für Grundrechte beobachtet seit Jahren eine Zunahme von Antisemitismus in Europa. Nach einer Befragungen von 16.000 Jüdinnen und Juden im Jahr 2018 warnte die Agentur: "Antisemitismus scheint in der Gesellschaft so tief verwurzelt zu sein, dass regelmäßige Belästigungen für die Befragten zum Alltag geworden sind." Der wissenschaftliche Berater der Agentur, Ioannis Dimitrakopoulos, sagte nun der "Deutschen Welle", natürlich gebe es einen Zusammenhang zwischen dem ansteigenden Rechtspopulismus in der EU und dem Antisemitismus.

Frage nach der Rolle der AfD

Ähnlich sehen das etliche deutsche Politikerinnen und Politiker und werfen der AfD vor, für den Täter von Halle und andere als "geistige Brandstifter" zu fungieren. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) wiederholte diesen Vorwurf auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken und sagte wörtlich: "Die AfD ist auf dem Weg, die wahre NPD in Deutschland zu sein." CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und SPD-Generalsekretär Klingbeil (SPD) verlangten eine Beobachtung der "Alternative für Deutschland" durch den Verfassungsschutz.



Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer "politischen Instrumentalisierung der schrecklichen Tat in Halle". Dass ein Zusammenhang mit seiner Partei hergestellt werde, sei "billig und moralisch beschämend".



Bundesinnenminister Seehofer erklärte im ZDF, bei einigen Reden der AfD und bei einzelnen Personen laufe ihm ein Schauer über den Rücken. "Deshalb wäre die AfD gut beraten, sich von solchen Reden und von solchen Personen klar zu distanzieren." Das verlange er als Bundesinnenminister.

Antisemitismus als Thema an Schulen?

Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) ruft die Schulen in Deutschland auf, nach dem Anschlag von Halle intensiver über Antisemitismus zu diskutieren. Sie sei sehr besorgt darüber, dass extremistische Gruppen versuchten, auch in die Jugendkultur einzudringen, sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Man müsse erkennen, dass sich Hass und Hetze mittlerweile nahezu ungehindert im Netz verbreiteten. Das müsse in den Schulen thematisiert werden.



Auch die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern wollen, dass das Thema Judenfeindlichkeit intensiver an den Schulen behandelt wird. Wie der bayerische Antisemitismusbeauftragte Spaenle in München mitteilte, haben die zuständige Bund-Länder-Kommission, die Kultusministerkonferenz und der Zentralrat der Juden dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie solle über die bisherige Verankerung des Themas in Lehrplänen hinaus neue Akzente erarbeiten.

"Wie sichern wir die zivile Kultur?"

Der Hochschullehrer für Philosophie und ehemalige Kanzleramtsminister für Kultur, Nida-Rümelin, warnte im Interview der Woche des Deutschlandfunks vor reflexhaften Reaktionen. Es gehe den Terroristen immer darum, Angst und Schrecken zu verbreiten und entsprechende Reaktionen auszulösen. Der Terror richte sich nicht primär gegen die Opfer, sondern an eine Öffentlichkeit. Nida-Rümelin betonte, es gehe jetzt darum, wie die zivile Kultur im Land zu sichern sei.



Die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Bouffier und Weil, riefen die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu stärkeren Widerstand gegen Rechtsextremismus auf. Die Ächtung von rechtsextremer Gewalt und Hass im Netz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte Bouffier der "Rheinischen Post". Notwendig sei ein kultureller Wandel.

"Herzlich, Ihre Frau Berg"

Die Schriftstellerin Sibylle Berg forderte die Gesellschaft auf, Faschisten zu ächten. Sie schreibt in einer Kolumne für den "Spiegel" (die noch vor dem Anschlag in Halle entstanden ist): "Gehen Sie hart mit jenen um, die Deutschland erneut zu einem Land machen wollen, das man mit Ekel betrachtet, das man nicht bereisen will, in dem man weder studieren noch investieren will." In einer Aktualisierung nach der Tat vom Mittwoch verlangt Berg von der Regierung, Rechtsradikale zu bekämpfen und zu verfolgen. "Wenn Sie das nicht wollen oder können, treten Sie einfach zurück! Herzlich, Ihre Frau Berg."



Der Sänger Udo Lindenberg ruft auf seiner Facebookseite dazu auf, zu einer Mahnwache des Bündnisses "unteilbar" in Berlin zu kommen. Antisemitismus, Rassismus und jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit seien keine bloßen Meinungen, die eine demokratische Gesellschaft aushalten müsse. Sie führten zu Unmenschlichkeit, Demütigung, Diskriminierung und Gewaltverbrechen. Lindenberg betonte: "Dem stellen wir uns gemeinsam und entschlossen entgegen."