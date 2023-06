Außenministerin Baerbock sieht in Russland die größte Bedrohung unserer Zeit für die nationale Sicherheit. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bundesaußenministerin Baerbock sagte im Bundestag, mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine müsse man Sicherheit neu denken. Sicherheit habe gegenwärtig nicht mehr nur eine militärische Bedeutung, sondern betreffe alle Lebensbereiche. Dies sei eine Zeitenwende und erhöhe die Notwendigkeit für eine Nationale Sicherheitsstrategie, erklärte die Grünen-Politikerin. Der FDP-Abgeordnete Graf Lambsdorff ergänzte, innere und äußere Sicherheit seien nicht mehr voneinander zu trennen.

Der CDU-Außenpolitiker Hardt wies darauf hin, dass das vom Bundeskabinett verabschiedete Konzept in vielen Punkten inhaltsleer sei. Zudem sei es bedauerlich, dass in den Beratungen die Länderebene sowie die Opposition nicht eingebunden worden seien. Dies schwäche die Akzeptanz der Strategie deutlich, so Hardt. Der AfD-Abgeordnete Wundrak forderte die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats. Die Linken-Politikerin Dagdelen bemängelte, dass sich die Sicherheitsstrategie ausschließlich an den Interessen der USA ausrichte.

