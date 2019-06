Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Bundestag für die sogenannte Widerspruchslösung bei der Organspende geworben. Der CDU-Politiker sagte, die bisherige Regelung habe zu einem Tiefststand bei Organspenden geführt.

Jeder Mensch sei im Krankheitsfall potenziell ein Organempfänger. Das rechtfertige die Widerspruchslösung, wonach jeder möglicher Spender wird, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt hat, betonte Spahn.



Dem fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf von Spahn und weiteren Abgeordneten steht ein zweiter Antrag gegenüber. Eine Gruppe um die Grünen-Vorsitzende Baerbock setzt sich dafür ein, dass die aktuelle Regelung erhalten bleibt, wonach die Spendenbereitschaft ausdrücklich erklärt werden muss. Dies soll durch ein Online-Register und regelmäßige Abfragen des Spendewillens ergänzt werden. Baerbock betonte, die Widerspruchslösung sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit.



Der SPD-Politiker Lauterbach warb dagegen ebenfalls für die sogenannte Widerspruchslösung. Er betonte, diese sei ethisch geboten und werde auch in vielen anderen EU-Staaten angewandt. Er betonte, jeder wolle Empfänger eines Organs sein. Dann müsse es zumindest die Pflicht geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eventuell zu widersprechen.



Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf von Lauterbach, Spahn und weiteren Abgeordneten sieht vor, dass jeder Organspender sein soll, der zu Lebzeiten nicht einen gegenteiligen Wunsch dokumentiert oder seinen Angehörigen mitgeteilt hat. Die ethisch heikle Debatte wird fraktionsunabhängig geführt.



Die Abstimmung im Bundestag ist für den Herbst geplant. In Deutschland warten etwa 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan.