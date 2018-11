Die SPD will ab heute zusammen mit der Basis nach Vorschlägen für eine moderne Politik suchen.

Zu einem "Debattencamp" werden am Mittag in Berlin mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet. Im Anschluss sind bis Sonntag Diskussionsforen zu unterschiedlichen Themen wie Hartz IV und Migration geplant. Der Parteivorstand will die Ergebnisse der Veranstaltung bündeln und bis zum Bundesparteitag Ende 2019 ein SPD-Zukunftsprogramm erstellen.



Der ehemalige Parteivorsitzende Gabriel sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), ein Debatten-Camp sei dann gut, wenn nicht nur Menschen kämen, die zur Partei gehörten. Die SPD müsse auch Nicht-Mitgliedern viel mehr zuhören und nicht nur "im eigenen Saft schmoren". Gabriel sprach sich dafür aus, eine "sehr alte und trotzdem moderne Idee" der Sozialdemokratie zu erneuern: nämlich dass jeder Mensch die Chance haben müsse, ein selbstbestimmtes und gutes Leben zu führen - unabhängig vom Einkommen der Eltern und anderen Faktoren. Dafür müsse die Politik die Bedingungen schaffen. Gabriel räumte ein, dass dies auch unter ihm als Parteivorsitzendem nicht gelungen sei.



Vor dem Hintergrund der schlechten Umfrage- und Wahlergebnisse der SPD forderte Thüringens Innenminister Maier den Rücktritt der Parteispitze. Auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 solle eine neue Führung gewählt werden, sagte der der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Die Koalition mit CDU und CSU will Maier aber fortsetzen.



Der Vizechef der nordrhein-westfälischen SPD, Herter, fordert in einem Programmpapier eine "grundsätzliche Neuausrichtung der sozialen Sicherungssysteme". Dazu gehörten ein Ende von Hartz IV und die Einführung einer Bürgerversicherung.