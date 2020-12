Die SPD will sich für eine Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland auf zwölf Euro einsetzen.

Man wolle sicherstellen, dass jeder den Respekt bekomme, den er für seine Arbeit auch tatsächlich verdiene, sagte der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Scholz beim sogenannten Debatten-Camp seiner Partei. - Im Mindestlohngesetz ist unter anderem festgeschrieben, dass in diesem Jahr eine Überprüfung stattfindet. Es wird erwartet, dass Arbeitsminister Heil diese Bewertung der Lohnuntergrenze durch Experten in den kommenden Tagen vorlegt. Beschlossen ist bereits, dass der Mindestlohn in mehreren Etappen auf 10 Euro 45 pro Stunde zum 1.Juli 2022 angehoben wird.



Das Debatten-Camp der SPD ist eine öffentliche Online-Veranstaltung, mit der die Partei ihr Programm für die Bundestagswahl im nächsten Jahr vorbereiten will.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.