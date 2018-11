In Berlin haben die SPD-Vorsitzende Nahles und Generalsekretär Klingbeil das sogenannte Debattencamp eröffnet.

In Diskussionsverstaltungen und Foren sollen die rund 2.500 Teilnehmer bis morgen Vorschläge für die Erneuerung ihrer Partei erarbeiten. Nahles warb in ihrer Rede für eine grundlegende Sozialstaatsreform. Die SPD wolle Hartz IV anpacken und hinter sich lassen, betonte Nahles. Ziel sei eine neue Grundsicherung. Generalsekretär Klingbeil wertete die Beteiligung an der Veranstaltung als Erfolg. Man müsse sich nun über die programmatische Ausrichtung unterhalten, Entscheidungen treffen und zeigen, wofür die SPD künftig stehe.