Die SPD-Führung sucht ab heute zusammen mit der Basis nach Vorschlägen für eine künftige sozialdemokratische Politik.

Zu einem "Debattencamp" werden am Mittag mehr als 1.000 Teilnehmer in Berlin erwartet. Im Anschluss sind bis Sonntag Diskussionsforen zu unterschiedlichen Themen geplant. Dabei sollen sich Vertreter der Parteibasis mit SPD-Spitzenpolitikern austauschen. Neben der Partei-Spitze beteiligen sich auch internationale Gäste wie der griechische Regierungschef Tsipras.



Der Parteivorstand will die Ergebnisse des "Debattencamps" bündeln. Bis zum Bundesparteitag Ende 2019 soll ein SPD-Zukunftsprogramm stehen.