Der ehemalige Bundestagspräsident Thierse ist der Ansicht, dass in öffentlichen Diskussionen in Deutschland immer weniger anderslautende Meinungen zugelassen werden.

Das gilt ihmzufolge nicht nur für die politisch rechte Seite. Diese wolle auf Grundlage des Nationalen als zentraler Kategorie eine homogene Gesellschaft erreichen und alle mit anderer Herkunft, Einstellung oder kultureller und sexueller Orientierung ausschließen, sagte Thierse im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das rufe Hass und sogar Gewalt hervor, betonte der frühere SPD-Politiker. Auf der anderen Seite würden von Universitäten und Medien Menschen vom Diskurs ausgeschlossen, deren Meinung einem nicht passe. Das führe zu einer sogenannten "Cancel Culture", die demokratiefremd, ja sogar -feindlich sei.

Sorge vor Spaltung der Gesellschaft

Thierse beobachtet in diesem Zusammenhang zunehmend "Radikalisierungen von Diskursen". Dadurch würden Konfrontationen verschärft. Das Zusammenleben in einer ethnisch, kulturell, religiös-weltanschaulich und sozial pluralen Gesellschaft funktioniere aber nur, wenn gleichzeitig an den Gemeinsamkeiten gearbeitet werde, mahnte Thierse. Ziel müsse es dabei sein, die Unterschiede nicht zu verwischen, sondern auf gemeinsame Grundlagen des Zusammenlebens zu kommen.



Als Beispiele nannte der frühere Bundestagspräsident Vorstellungen von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Menschenwürde und auch davon, was "geschichtlich geprägte Normen und Traditionen" seien. Diese gemeinsame Definition werde viel weniger gesucht, als es notwendig wäre, betonte Thierse. Stattdessen bestünden die einzelnen Gruppen auf ihrer Verschiedenheit sowie auf berechtigten Einzelinteressen und - ansichten.



Als Grundlage für die Suche nach Gemeinsamkeiten nannte Thierse Argumente und nicht die Identität. Es könne nicht sein, dass seine Ansichten per se als die eines "alten weißen Mannes mit heterosexueller Orientierung" abgetan würden und man sich allein deshalb nicht mehr damit befassen müsse, erklärte das Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZdK. Auch das subjektive Empfinden, dass man sich benachteiligt fühle, dürfe nicht entscheidend sein. Vielmehr müsse in der Gesellschaft ausgehandelt werden, was "Ausschließung" sei.

Gegen Verbotskultur

Das gilt nach Ansicht von Thierse auch für den kulturellen und geschichtlichen Bereich. Hier erlebe man derzeit eine "Welle von Bilderstürmerei, die Tilgung von Namen, die Denunziation von Geistesgrößen". Natürlich müsse man zum Beispiel über die Umbenennung von Straßen und Plätzen diskutieren, aber "mit Blick auf die Bedeutungsgeschiche eines Namen oder eines Denkmals". Die Reinigung von Geschichte passe nicht zum Diskurs von Demokratien.



Das sogenannte "Blackfacing", also das Verkleiden zum Beispiel weißer Schauspieler als Schwarze, bezeichnete Thierse als elementaren Teil der Kulturgeschichte. Es gehe hier um die Fähigkeit, sich Fremdes durch Annäherung anzueignen und sich dadurch auch selbst kennenzulernen. "Wenn man sagt, Weiße dürften nur Weiße spielen, Alte nur Alte und Schwule nur Schwule, dann ist das etwas, was das Theater kaputt macht".



Skeptisch sieht Thierse auch die gendersensible Sprache, die seiner Ansicht nach eher zu mehr Spaltung führt als zu weniger.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.