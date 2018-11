Die in New York geborene Schriftstellerin Deborah Feldman fühlt sich nach eigenen Angaben als Jüdin in Berlin sehr wohl.

Feldman sagte im Deutschlandfunk: "Als Mensch ohne Heimat, als Mensch ohne Wurzeln, als Mensch, der vielleicht nie wieder zurückgehen könne, woher er kommt, kann man hier doch irgendwie sich zuhause fühlen."



Die Autorin wurde 1986 in New York geboren. In ihrem erfolgreichen Debütroman "Unorthodox" beschrieb sie ihre Kindheit und Jugend in der ultraorthodoxen Glaubensgemeinschaft der Satmarer in Brooklyn, aus der sie letzlich ausbrach. Inzwischen lebt sie seit vier Jahren in Deutschland.



Im Dlf-Interview betonte sie, in der Bundesrepublik erlebe sie Antisemitismus im Alltag nur vereinzelt. Zudem rufe hier jede winzige antisemitische Bemerkung eine Reaktion hervor - anders als in den USA eine Reaktion. Sie habe in ihrer neuen Heimat Berlin viele jüdische Freunde und nicht das Gefühl, dass jüdisches Leben etwas Besonderes sei. Allerdings sei es in Deutschland schwierig, einen unbefangenen Austausch mit den Menschen zu finden: "Vor allem ist es sehr schwierig, das Gespräch mit Empathie zu führen, beidseitig, und das beobachte ich als Amerikanerin und das ist für mich natürlich etwas befremdlich."



Grundsätzlich stellt Deborah Feldman denn auch klar: "Jüdisches Leben ist nirgendwo eine Selbstverständlichkeit, war es auch nicht, wird es auch wohl nicht sein, weil das Leben einer Minderheit ist nie eine Selbstverständlichkeit."