Khadija Zeynalova, Jahrgang 1975, hat in Sumgayit und Baku studiert, in Detmold promiviert. Aserbaidschanische Tradition und westliche Postavantgarde gehen in ihrem Komponieren zusammen. Vor allem die mündlich tradierte Mugam-Musik stellt für sie eine unerschöpfliche Inspirationsquelle dar.

Instrumente aus beiden Kulturkreisen verbindet die Komponistin in ihrem 2016 in Detmold gegründeten siebenköpfigem Ensemble "Bridge of Sounds". Mit diesem hat die Komponistin im Deutschlandfunk Kammermusiksaal verschiedene ihrer Kammermusikwerke eingespielt. Das Sujet Feuer zeichnet den roten Faden ihrer Debüt-CD, die jüngst beim Label Dreyer Gaido erschien.

