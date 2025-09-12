Die Leverkusener Spieler freuen sich über ihren Sieg gegen Frankfurt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Im ersten Spiel unter der Regie des Dänen gab es einen 3:1-Erfolg gegen die Eintracht aus Frankfurt.

Alejandro Grimaldo erzielte in der 10. Minute die Führung für die Gastgeber. In der Nachspielzeit in der ersten Hälfte erhöhte Patrik Schick. Nach dem Seitenwechsel brachte der Treffer von Can Uzun (52.) die Gäste wieder zurück ins Spiel.

Leverkusen beendete die Partie nach zwei Platzverweisen (Robert Andrich 59. und Ezequiel Fernández Gelb-Rot 90.+2) zu neunt. Kurz vor dem Abpfiff traf Grimaldo (90.+8) erneut mit einem Freistoß zum 3:1.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.