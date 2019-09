Die SPD will die Gewinne privater Pflegeheime begrenzen und den Eigenanteil von Pflegebedürftigen an den Kosten deckeln.

Das geht aus einer Beschlussvorlage für die heute zuende gehende Klausurtagung der Bundestagsfraktion in Berlin hervor. Darin heißt es, Pflegeheime seien in Zeiten von Niedrigzinsen gefragte Investitionsobjekte geworden. Darum sollen laut SPD die Renditen begrenzt werden. Konkrete

Beträge werden in dem Papier nicht genannt.



Auch die Grünen-Bundestagsabgeordneten schließen heute in Weimar ihre Klausur ab. Erwartet werden Beschlüsse zu Klimaschutz und zum Kampf gegen Rechtsextremismus.