Deep Fakes - manipulierte Medien-Dateien - im Internet werden nach Ansicht von Experten zunehmend zur realen Bedrohung.

Deep Fakes, die nicht als Fälschungen erkannt werden, könnten erhebliche Auswirkungen haben, sagte Professor Christoph Kaserer von der TU München im Dlf. Für ein Experiment erstellte Dlf-Korrespondent Florian Regensburger ein Deep Fake mit Bundeskanzlerin Merkel. In dem gefälschten Video kündigte Merkel bundesweite Dieselfahrverbote an und eine Nachrüstungsverpflichtung der Autohersteller. Viele Passanten auf der Straße, denen der Deepfake gezeigt wurde, nahmen das Video für bare Münze. Kaserer betonte, gelange ein solches Video ins Internet, könne man davon ausgehen, dass beispielsweise die Börse sofort reagiere. Die Aktien der Autohersteller würden fallen. Reale wirtschaftliche Verluste seien die Folge.



Prominentes Beispiel für einen Deep Fake ist auch ein Video, in dem der ehemalige US-Präsident Obama seinen Nachfolger im Amt als Vollidioten bezeichnet. Dieses Werk vom Onlineportal Buzzfeed wurde im Internet millionenfach geklickt. Zum Einsatz kam dabei eine Software, die es ermöglicht, die Mundpartie einer Person in einem Video mit der einer anderen auszutauschen und die Person damit sagen zu lassen, was immer man möchte. Die Software ist sogar in der Lage, Mimiken zu erlernen.