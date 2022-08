Ein Eurofighter der Bundeswehr (imago images/BildFunkMV)

Bei einem geplanten Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei eines von sechs Kampfflugzeugen wegen Hydraulikproblemen am Boden geblieben und müsse nun repariert werden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher.

Die Richtung Australien entsandten Eurofighter werden von drei Tankflugzeugen begleitet. Sie sollen sich dort an einem Training von Lufteinsätzen und an einer Marineübung beteiligen. Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sind Partner der Nato in der Indopazifik-Region. Geplant sind auch Besuche der Luftwaffe in Japan und in Südkorea.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.