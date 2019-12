Wegen eines technischen Defekts hat Bundesinnenminister Seehofer einen Hubschrauberflug abbrechen müssen.

Wenige Minuten nachdem der CSU-Politiker in Frankfurt am Main abgehoben war, musste die Maschine vom Typ Super Puma zum Boden zurückkehren. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte der Deutschen Presse-Agentur, wegen der Warnmeldung eines Überwachungssystems habe es eine Sicherheitlandung des Hubschraubers gegeben. Menschen und Maschine seien aber nicht in akuter Gefahr gewesen.