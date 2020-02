In Deutschland läuft die militärische Großübung "Defender Europe 20".

Auf dem Flughafen in Hamburg treffen im Laufe des Tages US-Soldaten ein, in Bremerhaven werden Militärgüter von vier Schiffen entladen. Insgesamt sollen testweise etwa 20.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA nach Osteuropa verlegt werden. Es handelt sich um das größte Verlegemanöver der amerikanischen Streitkräfte über den Atlantik seit 25 Jahren. Die Bundeswehr nimmt daran teil.



Generalleutnant Schelleis wies Kritik an der Übung zurück. Sie diene dazu, langfristig militärische Fähigkeiten aufzubauen. Was sich die Nato jetzt wieder aneigne, könne Russland schon lange, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.