Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat betont, dass das bevorstehende Großmanöver "Defender Europe 2020" nicht gegen Russland gerichtet sei.

Stoltenberg sagte der Nachrichtenagentur AFP, man suche keine Konfrontation mit Moskau. Es sei allerdings eine Tatsache, dass Russland mit seinen jüngsten Aktivitäten die Stabilität und Sicherheit verringert und die Unvorhersehbarkeit erhöht habe.



Der Nato-Generalsekretär äußerte sich anlässlich der heutigen Ankunft erster britischer Soldaten im Hafen von Antwerpen in Belgien. An dem US-geführten Manöver nehmen 37.000 Soldaten aus 18 Staaten teil. Es dauert bis Mai und findet vor allem in Deutschland, Polen und den baltischen Staaten statt. Vorgesehen sind unter anderem große Verlegungen von US-Truppen nach Osteuropa.