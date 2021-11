Axel Radlach Pries (picture alliance / Soeren Stache/dpa)

Besser sei die Lage in Südamerika und Indien, aber die Gesamtzahlen seien dennoch extrem niedrig, sagte Radlach Pries im Deutschlandfunk . Der Dekan der Charité ist auch Präsident des World Health Summit. Das von Gesundheitsminister Spahn angekündigte Zurückhalten von Impfdosen in Deutschland für die Booster-Impfungen habe keine großen Auswirkungen auf die Covax-Initiative, die einen gerechteren Zugang zu Impfstoffen weltweit gewährleisten will.

Radlach Pries betonte, die Verteilung von Impfstoffen in der Welt gegen das Boostern in Deutschland aufzurechnen, ergebe keinen Sinn. Dies sei ein moralisch unlösbares Problem. Denn auch in Deutschland sei es mit großem Leid verbunden, wenn beispielsweise ältere Menschen in Pflegeheimen wegen einer fehlenden Auffrischungsimpfung stürben.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.