In den USA hat auch Präsident Biden den Einsatz berittener Polizisten gegen Migranten an der Grenze zu Mexiko kritisiert.

Dieser sei empörend und werde Konsequenzen haben, sagte Biden in Washington. Er verspreche, dass die Verantwortlichen büßen würden. Zuvor hatte bereits das US-Heimatschutzministerium Kritik geübt und erklärt, es würden im Gebiet der Stadt Del Rio vorerst keine Pferde mehr eingesetzt.



Der dortige Einsatz am Wochenende hatte in den USA für Empörung gesorgt. Zu sehen war, wie berittene Polizisten mit Lederzügeln Menschen zusammentrieben, die über die mexikanische Grenze in die USA gekommen waren. Es wurde unter anderem kritisiert, dass dies an Zeiten erinnere, in denen berittene Polizisten oder Gefängniswärter mit Peitschen gegen Schwarze vorgegangen seien.



Derzeit versuchen vor allem Menschen aus Haiti in die USA zu gelangen. Die US-Behörden haben in den vergangenen Tagen rund 1.400 Menschen per Flugzeug abgeschoben und andere zurück nach Mexiko geschickt. In dem Nachbarland bemühen sich nun tausende Migranten um Aufenthaltsgenehmigungen. Vor den zuständigen Behörden in mehreren Städten bildeten sich lange Schlangen.

