Die Offensive Russlands gegen Kiews ist nach Angaben der Ukraine wieder aufgenommen - die Soldaten stoßen nach Einschätzung der USA auf heftigen Widerstand (dpa)

Dem ukrainischen Verhandlungsteam gehört unter anderem Verteidigungsminister Resnikow an. Das Büro von Präsident Selenskyj erklärte, Hauptziele seien ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug der russischen Truppen. Der russische Chefunterhändler Medinski sagte, man wolle so schnell wie möglich eine Vereinbarung im beiderseitigen Interesse finden. Die Gespräche sollten eigentlich schon gestern stattfinden, verzögerten sich aber, weil sich die Anreise aus der Ukraine wegen der Gefechte schwierig gestaltete.

Die Kämpfe in der Ukraine dauerten unterdessen an. Russische Truppen eroberten nach Angaben aus Moskau zwei Städte im Südosten der Ukraine. Um die Hauptstadt Kiew gab es Gefechte. Nach Angaben Selenskyjs wurden seit dem Einmarsch bislang 4.500 russische Soldaten getötet. Die UNO bestätigte mehr als hundert getötete Zivilisten in der Ukraine. Die Zahl der Opfer könnte aber deutlich höher sein, sagte Menschenrechtskommissarin Bachelet. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind mehr als 400.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.