Trotz sinkender Inzidenzwerte nehmen die Sorgen wegen der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland zu.

Hessens Ministerpräsident Bouffier schloss deshalb im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen nicht aus. Er rechne damit, dass die Delta-Variante in einem Monat auch in Deutschland die vorherrschende sein werde. Man könne auch nicht ausschließen, dass Menschen infiziert aus dem Sommerurlaub zurückkehrten, so Bouffier.



Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Karagiannidis, äußerte in der "Rheinischen Post" die Hoffnung, dass es in einer vierten Welle zu weniger schweren Verläufen kommen werde, wenn die vulnerablen Gruppen bis dahin geimpft seien.



Oppositionspolitiker von Grünen, FDP und Linken mahnten, die Regierung dürfe den Sommer nicht verschlafen und müsse Vorbereitungen treffen. Die AfD dagegen warnte vor weiteren Eingriffen in Freiheitsrechte.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.