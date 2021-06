Bundesinnenminister Seehofer sieht derzeit keine Veranlassung für stationäre Grenzkontrollen wegen der Delta-Mutation des Coronavirus.

Ein Sprecher des Ministeriums sagte in Berlin, Bund und Länder seien in dieser Frage im Austausch. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll noch heute über mögliche Regelungen für die Urlaubszeit beraten werden. Beschlüsse seien nicht zu erwarten, hieß es. Mehrere Ministerpräsidenten hatten zuvor eine Verschärfung der Einreiseverordnung für Reise-Rückkehrer gefordert.



Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sagte der Zeitung "Die Welt", alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten sollten grundsätzlich in Quarantäne gehen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil plädierte für eine zweifache Testpflicht für alle nicht vollständig geimpften Reisenden, auch aus Nicht-Risikogebieten. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sprach sich im ZDF ebenfalls dafür aus, die Kontrollen bei der Einreise zu verschärfen. Die derzeit vorgenommenen Stichproben der Bundespolizei reichten nicht aus.



Der Arzt und Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen mahnte zu mehr Vorsicht. Die Delta-Variante könne bei einer einfacher Impfung nicht wirksam bekämpft werden, sagte Dahmen im Deutschlandfunk. Er warb für mehr Corona-Tests und eine konsequente Umsetzung der Quarantäne-Regelungen.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.