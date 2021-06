Die Bundesregierung schränkt die Einreise aus Portugal und Russland wegen der zunehmenden Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ein.

Wie das Robert Koch-Institut am Abend mitteilte, werden die beiden Länder ab Dienstag als Virusvariantengebiete eingestuft. Dies hat ein weitgehendes Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen zur Folge. Sie dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Für diejenigen, die einreisen dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und selbst für vollständig Geimpfte und Genesene gilt.



Bereits ab Sonntag werden dagegen mit den Niederlanden, Dänemark und Luxemburg die letzten drei Nachbarländer Deutschlands von der Liste der Risikogebiete gestrichen - ebenso wie Lettland, Slowenien sowie einzelne Regionen in Schweden und Kroatien. Wer von dort auf dem Landweg einreist, muss künftig keinerlei Beschränkungen mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen.



Bislang hatte Deutschland lediglich Großbritannien als einziges europäisches Land sowie 13 weitere Staaten als Virusvariantengebiete eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.