Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sorgt für Unsicherheit - auch bei Menschen, die bereits vollständig geimpft sind. Dabei geht es nicht nur um die Frage, inwieweit die Immunisierung Schutz vor der Mutation bietet. Was ist eigentlich, wenn Geimpfte jemandem begegnen, der infiziert und nachweislich von Delta betroffen ist?

In mehreren Kommunen wird nun darauf hingewiesen, dass man als Kontaktperson in diesem Fall in Quarantäne muss, auch wenn man bereits beide Impfdosen bekommen hat. Die Pflicht zur Quarantäne gelte nicht mehr, heißt es zum Beispiel auf der Internetseite der Stadt Köln, "es sei denn, man hatte Kontakt zu einer mit einer Virusvariante infizierten Person".

In München Quarantäne verhängt

Diese Information muss man sehr gezielt suchen. Auch andere Kommunen und Behörden handeln entsprechend. Im Raum Rosenheim müssen nach einem Bericht des Oberbayerischen Volksblatts (OVB) auch geimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne - und das schon im Verdachtsfall, wie die Zeitung schreibt.



Dies gilt auch in Bayerns Landeshauptstadt München. Die Zeitung tz hat beim Gesundheitsreferat nachgefragt und dort die Auskunft bekommen, "dass für Kontaktpersonen von Infizierten 'mit der besorgniserregenden Virusvariante' eine 14-tägige Quarantäne verhängt wird – auch wenn sie geimpft oder genesen sind". Bei 160 Delta-Fällen in München sei man entsprechend vorgegangen, zitiert die tz die Behörde.

Was sagt das RKI?

Wer sich auf der Seite des Robert Koch-Instituts (RKI) über die Regelungen schlaumachen will, findet dort einen Eintrag vom 7. April. Darin heißt es: "Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen sind nach Exposition zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall von Quarantäne-Maßnahmen ausgenommen". Allerdings solle ein "Selbstmonitoring" erfolgen - und wer dann Symptome entwickle, müsse sich "in eine Selbstisolierung begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen".

Quarantänepflicht für Reisende

Für Schlagzeilen hatte im Juni die Entscheidung gesorgt, dass auch Geimpfte unter bestimmten Umständen nach einer Auslandsreise in Quarantäne müssen. Das Bundesgesundheitsministerium verweist Reisende darauf, dass "die grundsätzliche Quarantänezeit nach Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet 14 Tage" beträgt. Als Virusvariantengebiet sind momentan unter anderem Großbritannien, Portugal und Russland deklariert. Auf der Informationsseite der Bundesregierung zum Thema ist zu lesen: "Alle - auch Genesene oder Geimpfte - müssen eine strikte 14-tägige Quarantäne auf eigene Kosten einhalten; eine 'Freitestungsmöglichkeit' besteht hier vor dem Hintergrund der besonderen Gefährlichkeit der Virusvarianten nicht."



Wer also "mit Delta" in Kontakt kommt, den schützt auch eine komplette Immunisierung nicht vor einer Quarantäne.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.