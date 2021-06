Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, fordert ein höheres Impftempo.

Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", im Kampf zur Abwehr der Delta-Variante stehe man in einem Wettlauf mit der Zeit. Deren Einfluss werde umso geringer sein, je mehr Menschen in den nächsten Tagen und Wochen den vollen Impfschutz erhielten. Um aber schneller zu werden, müssten noch mehr Vakzine her, da Probleme bei der Auslieferung zulasten der Planbarkeit gingen. Die Bevölkerung warnte Gassen vor Leichtsinn und Sorglosigkeit angesichts aktuell niedriger Inzidenzwerte. Die derzeit hohe Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger dürfe nicht nachlassen, sonst drohe man das bereits Erreichte wieder zu verspielen.

