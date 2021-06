Die Bundesregierung plant derzeit keine Verschärfung der Einreisebestimmungen wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, besteht keine Veranlassung für stationäre Grenzkontrollen.

Auch das Bundesgesundheitsministerium erklärte, es sei zur Zeit keine Änderung der Einreiseverordnung geplant.

Ministerpräsidenten fordern klare Vorgaben für Urlauber

Zuvor hatten die Ministerpräsidenten mehrerer Länder gefordert, angesichts der bevorstehenden Ferienzeit klare Vorgaben für Urlauber zu erlassen. Mit Blick auf die Lage in Portugal und Großbritannien meinte Sachsens Regierungschef Kretschmer, Flugzeuge, die aus diesen Regionen kämen, müssten präzise kontrolliert werden. Die Bundesregierung habe eine enorme Verantwortung, sagte der CDU-Politiker. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder plädierte für eine Testpflicht bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten. Der CSU-Politiker sagte in München, im vergangenen Jahr habe der Bund viel zu spät gehandelt, dies dürfe sich nicht wiederholen. Eine Pflicht, sich nach dem Urlaub testen zu lassen, müsse auch kontrolliert werden.



Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher ist dafür, alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten grundsätzlich in Quarantäne zu schicken. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig will härtere Regeln für die Reisesaison. Wer aus dem Urlaub zurückkehre, solle sich doppelt testen müssen, forderte die SPD-Politikerin.

Tourismusbeauftrager: "Reisende nicht verunsichern"

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, warnte vor einer Verunsicherung der Urlauber. Für Gebiete, aus denen aufgrund der Delta-Variante eine Gefahr ausgehe, existierten bereits höchste Sicherheitsvorschriften, sagte Bareiß in Berlin.

