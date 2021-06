Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Montgomery, hat vor Reisen zu Spielen der Fußball-Europameisterschaft nach London gewarnt.

Davon könne er nur abraten, sagte Montgomery der "Passauer Neuen Presse" mit Blick auf die Verbreitung der Delta-Variante in Großbritannien. Die Menschen müssten weiterhin bei allen persönlichen Kontakten vorsichtig bleiben. Montgomery äußerte Unverständnis über die Haltung der britischen Regierung. Diese hatte entschieden, in London ab dem Halbfinale deutlich mehr Fans zuzulassen. Demnach dürfen mehr als 60.000 Zuschauer ins Wembley-Stadion. Dort spielt Deutschland am Dienstag im Achtelfinale gegen England.

