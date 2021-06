Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher hat sich für eine rasche Verschärfung der Corona-Einreiseverordnung ausgesprochen.

Diese sei in ihrer geltenden Fassung an mehreren Stellen zu lax, sagte Tschentscher der Zeitung "Die Welt" mit Blick auf die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus. Bei Einreisen aus Risikogebieten reiche derzeit ein einmaliger einfacher Antigen-Test, um eine Quarantäne zu vermeiden. Das sei zu unsicher, so Tschentscher. Alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten sollten nach seiner Einschätzung grundsätzlich in Quarantäne gehen.



Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach sich für Änderungen aus. Er plädiert für eine zweifache Testpflicht für alle nicht vollständig geimpften Rückkehrer, auch aus Nicht-Risikogebieten. Berlins Regierender Bürgermeister Müller forderte gestern Abend im ZDF, die Kontrollen der Tests zu verschärfen. Die derzeit durchgeführten Stichproben der Bundespolizei reichten nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.