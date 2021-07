EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eindringlich für Impfungen geworben.

Die Mutante werde die Zahl der Infektionen erhöhen, sagte von der Leyen bei einem Besuch in Litauen. Deshalb sollten die Impfungen vorangetrieben werden. Die gute Nachricht sei, dass die Corona-Impfstoffe wirksam seien. Die Delta-Variante breitet sich derzeit in vielen Ländern aus.



Wegen des geringen Interesses der Bevölkerung hat die Slowakei einen Großteil ihrer Sputnik-V-Impfstoffdosen zurück an Russland verkauft. Von 200.000 Dosen wurden den Angaben zufolge nur 40.000 verabreicht.

