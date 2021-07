Intensivmediziner fordern ein Festhalten an der Maskenpflicht, bis 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind.

Solange diese Quote unter den Erwachsenen nicht erreicht sei, sollte auf weitere Lockerungen verzichtet und an der Maskenpflicht festgehalten werden, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Andernfalls bestehe im Herbst die Gefahr einer vierten Welle. In Deutschland sind inzwischen mehr als 40 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.



Dagegen tritt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer für weitere Lockerungen ein. Es gebe auch die Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung, Auflagen aufzuheben, wenn aktuell keine Gefahr bestehe, dass das Gesundheitswesen kollabiere, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.