In Indien hat sich die neue Variante B.1.617 ausgebreitet, die auch als "Doppelmutante" bezeichnet wird. Inzwischen ist sie auch in Großbritannien die dominierende Variante. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie gefährlich ist die Variante?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Coronavirus-Variante als "besorgniserregend" eingestuft - jedenfalls einen Strang davon, B.1.617.2, neuerdings auch als "Delta" bezeichnet. Die Variante des Coronavirus könnte nach neuen Erkenntnissen der britischen Gesundheitsbehörden um 60 Prozent ansteckender sein als die bisher vorherrschende Alpha-Variante. Das geht aus Daten von Public Health England mit Bezug auf Ansteckungen im eigenen Haushalt hervor. Gesundheitsminister Matt Hancock war zuletzt noch von einer um 40 Prozent höheren Ansteckungsgefahr ausgegangen.

Wann ist eine Variante "besorgniserregend"?

Dies gilt nach Angaben der WHO, wenn bekannt ist, dass sie sich leichter ausbreitet, schwerere Krankheiten verursacht, der Reaktion des Immunsystems ausweicht, das klinische Erscheinungsbild verändert oder die Wirksamkeit der bekannten Instrumente verringert.

Woher stammt die Bezeichnung "Doppel"-Mutation?

Die in Indien aufgetauchte Variante weist gleich zwei Veränderungen an einem Oberflächenprotein auf, somit erklärt sich der Begriff. Diese Mutationen sind jeweils für sich betrachtet bereits von anderen Varianten bekannt. Hier nun treten sie jedoch gleich gemeinsam, sozusagen "gedoppelt" auf. Genauer erläutert dies der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update": "Es ist nicht so, dass man eine Kreuzung von zwei verschiedenen Mutanten hat, wie das in einigen Medienquellen gestanden hat." Das Coronavirus hat bereits tausende von Mutationen durchlaufen, es gibt jedoch nur einige Varianten, die für Menschen bedenklicher sind als das Ursprungs-Virus.

Was bedeutet dies für unser Immunsystem?

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts werden die beobachteten Veränderungen mit einer "reduzierten Neutralisierbarkeit durch Antikörper oder T-Zellen" in Verbindung gebracht, deren "Umfang nicht eindeutig" geklärt sei. Konkret könnte dies bedeuten, dass Geimpfte sowie Genesene vor einer Ansteckung mit dieser Variante womöglich weniger gut geschützt sind. Auch die Weltgesundheitsorganisation geht offenbar davon aus. Dort heißt es, die Variante B.1.617.2 sei "womöglich" unempfindlicher gegen Antikörper.

Was bedeutet die "indische Mutante" für die weltweite Impfkampagne?

Die bisher in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe schützen wohl auch vor der Virus-Variante, die in zuerst Indien aufgetreten ist. Davon geht die EU-Arzneimittelbehörde EMA aus. Zuvor hatten sich bereits die Unternehmen Biontech und Pfizer optimistisch gezeigt, dass ihr Impfstoff auch gegen die Delta-Virusvariante wirkt.



Der Immunologe Carsten Watzl von der TU Dortmund betonte im Deutschlandfunk, man sei dem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Die Effektivität des Biontech-Impfstoffes falle von 90 Prozent bei der Ursprungsvariante auf 88 Prozent, die von Astrazeneca von 66 auf 60 Prozent. Diese Zahlen gelten nach der vollständigen Immunisierung, also nach der 2. Impfung. Die Delta-Variante sei "besonders gut darin", Menschen mit nicht vollständigem Impfschutz zu infizieren, also auch nach einer ersten Impfung.



Zu Berichten über 12 Todesfälle nach einer Infektion mit der Delta-Variante in Großbritannien trotz vollständiger Impfung sagte der Immunologe, dass er derzeit noch keine Alarmsignale sehe. Die Variante sei die dominante in Großbritannien, daher seien auch die Todesfälle auf sie zurückzuführen. Es gebe immer Menschen, beispielsweise mit Vorerkrankungen, bei denen die Impfung nicht oder nur unzureichend wirke.

Verändert sich das Krankheitsbild mit der Delta-Variante?

Die Forschenden der britischen Zoe Covid Symptom Studie, für die Menschen ihre Symptome hochladen können, haben festgestellt, dass die vorherrschenden Symptome der neuen Variante bei jungen Menschen eine laufende Nase und Kopfschmerzen sind. Die bisher als für Corona klassisch geltenden Symptome wie Husten, Fieber und Geschmacks- sowie Geruchsverlust treten demnach nur noch selten mit der Delta-Variante auf. Der Studienleiter Tim Spector betont der BBC gegenüber, dass Menschen möglicherweise denken, sie hätten eine Art saisonale Erkältung und deshalb trotzdem auf Partys gingen. Der Überzeugung der Forschenden zufolge befeuere dies die Neuinfektionen, die zuletzt in Großbritannien verzeichnet wurden.

Welche Varianten wurden bereits als "besorgniserregend" eingeschätzt?

Insgesamt werden bisher vier Varianten als besorgniserregend eingestuft. Die WHO hat kürzlich beschlossen, diese nach dem griechischen Alphabet zu benennen. Nach dem neuen Schema heißt die besorgniserregende Mutante aus Indien Delta. Die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Virusmutante (B.1.1.7) wird nun als Alpha bezeichnet, die in Südafrika entdeckte (B.1.351) Beta und die in Brasilien bekannt gewordene (P.1) Gamma. In Deutschland spielt Delta laut RKI eine untergeordnete Rolle - sie umfasste zuletzt zwei Prozent der sequenzierten Proben. Hier dominiert mit aktuell 88 Prozent noch die Alpha-Variante B.1.1.7. (Stand: 09.06.)



Der Immunologe Watzl von der TU Dortmund geht davon aus, dass Delta auch in Deutschland bis Herbst die dominante Coronavirus-Variante werden wird. Mit Blick darauf sei es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen - und nicht "dem Irrtum erliegen, die Pandemie sei vorbei".



Hierzu finden Sie auf der Webseite des Robert Koch-Instituts eine Übersicht mit Empfehlungen sowie einen ausführlichen Bericht.



(Stand: 14.06.2021)

