Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert - trotz der neuen Delta-Variante des Coronavirus - "absolute Priorität" für Präsenzunterricht an Schulen. Bundesgesundheitsminister Spahn aber hatte das Stichwort "Wechselunterricht" fallen lassen - und damit für Unruhe gesorgt. Wie könnte also das neue Schuljahr für Kinder und Jugendliche beginnen?

Selbstverständlich müssten Sicherheitsmaßnahmen wie Maske, Händewaschen und womöglich Abstand weiter gelten, sagte eine der Leopoldina-Forscherinnen, Jutta Mata, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Bisher aber habe der Präsenzunterricht nicht die Priorität gehabt, die er hätte haben können. Für die Gesundheitspsychologin von der Universität Karlsruhe hat sich gar der Eindruck aufgedrängt, "dass wenig kreativ über Lösungen nachgedacht wurde".



Die Leopoldina hatte die Empfehlung abgegeben, Deutschlands Schulen und Kindergärten in der Pandemie offen zu halten. Zur Begründung erklärte die Akademie in Halle, manche Minderjährige würden "kurz,- mittel- und wahrscheinlich auch langfristig von Belastungen und erlittenen Defiziten begleitet werden". Bereits zuvor vorhandene Ungleichheiten müssten nachhaltig angegangen werden. Ziel müsse sein, dass die Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland nach der Pandemie besser sei als zuvor.

Wechselunterricht trotz niedriger Inzidenzen?

Vor Veröffentlichung der Stellungnahme hatte Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) für Aufregung gesorgt mit der Vorhersage, dass Corona-Maßnahmen an Schulen noch länger aufrechterhalten werden müssten. Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein, sagte er laut "Spiegel" bei einer Onlinetagung der Evangelischen Akadmie Tutzing.



Mittlerweile betonte der CDU-Politiker, seine Äußerungen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Es sei eines der Hauptziele, das normale Schulleben so lange wie möglich zu bewahren, sagte er beim "Tag der Industrie". Wechselunterricht werde nicht angestrebt. Ähnlich äußerte er sich in der "Süddeutschen Zeitung", verwies aber auf die Notwendigkeit von Tests an Schulen und von Impfungen auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.



"Geöffnete Schulen haben eine ganz hohe Priorität", betonte mittlerweile auch Regierungssprecher Seibert. Es sei sehr zu wünschen, dass nach den Ferien wie vorgesehen überall wieder Präsenzunterricht möglich sei. Aber: Komplett vorauszusehen sei die Entwicklung nicht. "Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass es lokal zu größeren Infektionsausbrüchen kommt, auf die dann auch zu reagieren wäre." Auch bei sehr positiver Entwicklung könne die Delta-Variante wieder zahlreiche Infektionen mit sich bringen, sagte Seibert und nannte Großbritannien und Portugal als Beispiele.

Kultusminister*innen klar für Präsenzunterricht

Von der Kultusministerkonferenz der Länder hieß es zuletzt, es gebe die klare Perspektive, dass der Schulbetrieb im neuen Schuljahr mit allen Aspekten wieder aufgenommen werden könne. Der Präsenzunterricht sei durch andere Varianten des Lernens nicht zu ersetzen. Die KMK-Präsidentin und brandenburgische Bildungsministerin Ernst (SPD) warnte im "Tagesspiegel" davor, sich schon jetzt auf weitere Einschränkungen des Regelunterrichts festzulegen.



Thüringens Kultusminister Holter (Linke) kritisierte in der "Süddeutschen Zeitung", immer wieder würden die Kinder reflexhaft vereinnahmt. "Sie sollen es rausreißen, wenn die Infektionen steigen. Sie sollen zurückstehen, sollen ihre Lebenzeit, ihre Bildungschancen hintanstellen."



Der Chef des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Beckmann, warf den Ministerinnen und Ministern allerdings vor, mit ihrer Verordnung von Präsenzunterricht die Gefahr einer vierten Welle schlicht zu ignorieren.

Kritik an Spahn aus anderen Parteien

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Sattelberger, nahm die Länder und damit die Kultusministerinnen und -minister selbst in die Pflicht. Sie müssten alles tun, um ab Herbst flächendeckend pandemie-sicheren Präzenzunterricht zu ermöglichen. Dazu gehörten unter anderem ausreichend Schnelltests, möglicherweise notwendige Nachimpfungen für Lehrkräfte sowie "rasche Impfoptionen und die Validierung geeigneter Impfstoffe auch für junge Menschen".



Ähnlich argumentierte der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach. Er schrieb auf Twitter: "Wenn Kindern Impfstoff angeboten würde wäre ein erneutes Schuljahr mit Wechselunterricht und Maske vermeidbar. Auf jeden Fall ist die Infektion mit der Delta Variante für Kinder gefährlicher als die Impfung mit BionTech."



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt nannte Spahns Äußerung "eine politische Kapitulation". Die Risiken durch die Verbeitung der Delta-Variante erforderten "maximalen Einsatz statt einer angekündigten Flucht aus der Verantwortung". Stattdessen müsse nun die "viel zu spät" gestartete Förderung von Luftfilteranlagen beschleunigt werden.



Auch Bundesfamilienministerin Lambrecht (SPD) wies Spahns Äußerungen vom Wochenende zurück. Sie sagte der SZ: "Spekulationen ohne sachliche Grundlage, wie der Schulunterricht nach den Ferien aussehen wird, verunsichern und helfen nicht weiter."

