Wie geht es nach den Sommerferien in den Schulen weiter? Diese Frage treibt nicht nur viele Eltern um, sondern auch Politik und Wissenschaft. Klare Antworten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, weil die Entwicklung der Pandemie nur zu modellieren, aber keineswegs vorherzusehen ist. Dennoch gibt es Maßnahmen, von denen bekannt ist, dass sie das Ziel "Präsenzunterricht" zumindest wahrscheinlicher machen. Ein Überblick.

Der Stand der Dinge

Grundlage ist die Leitline "Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen", deren Kurzfassung auf der Seite des Bildungsministeriums einzusehen ist. Erstellt wurde das Papier von verschiedenen Fachgesellschaften, darunter Robert Koch-Institut, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderschutzbund und Bundeselternrat. Der Empfehlungskatalog stammt von Februar und soll, wie es im Titel heißt, als "lebende Leitlinie" verstanden werden. Regionale und lokale Flexibilität bei der Ausgestaltung müssten erhalten bleiben heißt es. Die Verfasser betonen, dass die Empfehlungen auch hinsichtlich einer möglichen Verbreitung von Virusvarianten gültig sind.

Was wird empfohlen?

Ziel ist es, eine Übertragung des Virus zu verhindern. Ausgangspunkt für die Maßnahmen ist daher das sogenannte AHA+L-Konzept, das auch im Alltag gilt: Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen, regelmäßig lüften. Darüber hinaus werden - je nach Infektionsgeschehen - weitere Präventionsmaßnahmen empfohlen, etwa ein Einsatz von Luftreinigern in den Klassenräumen und ein versetzter Unterrichtsbeginn.

Was ist mit Tests?

Diese Frage ist zur Zeit noch nicht abschließend geklärt. Ein entsprechender Zusatz zur Leitlinie soll im Herbst veröffentlicht werden. Vor den Sommerferien waren an vielen Schulen, aber auch an Kindergärten und Kitas Massentests in verschiedenen Varianten üblich: etwa einzeln per Schnelltest oder gruppenweise mit Laborauswertung. Wie sinnvoll eine solche systematische Testung ist, die vor allem hilft, asymptomatische Kinder zu entdecken, wird diskutiert.

Wann kommen Impfungen für Kinder und Jugendliche?

Zugelassen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ist bisher ein mRNA-Impfstoff: Comirnaty von Biontech/Pfizer. Die Ständige Impfkommission empfiehlt dessen Einsatz derzeit nur für Mädchen und Jungen mit Vorerkrankungen, weil bei ihnen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 anzunehmen sei. Eine Impfung mit diesem Präparat für Kinder dieser Altersgruppe ist aber möglich. Die Impfkommission begründet ihren Beschluss mit der noch unzureichenden Datenlage für eine Empfehlung für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren. Studien zu Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen bei Kindern und Jugendlichen laufen: Sowohl der Hersteller Biontech/Pfizer als auch Moderna führen derzeit entsprechende Untersuchungen durch.



(Stand: 10.7.)

