Wie geht es nach den Sommerferien in den Schulen weiter? Diese Frage treibt nicht nur viele Eltern um, sondern auch Politik und Wissenschaft. Klare Antworten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, weil die Entwicklung der Pandemie nur zu modellieren, aber keineswegs vorherzusehen ist. Dennoch ist es das erklärte Ziel der Politik, dass das Schuljahr so "normal" wie möglich beginnt. Ein Überblick.

Was will die Politik?

Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) hat sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass es ein "weitgehend normales Schuljahr" geben kann. Das bedeute, es gebe eine "sehr hohe Priorität", den Regelunterricht aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist klar, dass dies unter Umständen dann nicht gewährleistet werden kann, wenn es weitere ansteckende und gefährliche Virusmutationen gibt.



Für diesen Fall hält die Ministerin einen Stufenplan für nötig, der festlegt, wie bei einer Verschärfung der Infektionslage zu reagieren ist. Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang, dass bereits die mittlerweile dominierende Delta-Variante des Coronavirus ansteckender ist als bisherige Mutationen. Wichtig für die Beurteilung der Gesamtlage ist darüber hinaus, wie hoch die Impfquote in der Gesamtbevölkerung bei Schulbeginn ist und inwieweit auch Kinder geimpft werden.

Was wird empfohlen?

Ziel ist es, eine Übertragung des Virus weitgehend zu verhindern. Ausgangspunkt für die Maßnahmen ist daher weiterhin das sogenannte AHA+L-Konzept, das auch im Alltag gilt: Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen, regelmäßig lüften. Darüber hinaus werden - je nach Infektionsgeschehen - weitere Präventionsmaßnahmen empfohlen, etwa ein Einsatz von Luftreinigern in den Klassenräumen und ein versetzter Unterrichtsbeginn.

Was ist mit Tests?

Diese Frage ist zur Zeit noch nicht abschließend geklärt. Vor den Sommerferien waren an vielen Schulen, aber auch an Kindergärten und Kitas Massentests in verschiedenen Varianten üblich: etwa einzeln per Schnelltest oder gruppenweise mit Laborauswertung. Wie sinnvoll eine solche systematische Testung ist, die vor allem hilft, asymptomatische Kinder zu entdecken, wird noch diskutiert.



Bundesländer, in denen die Sommerferien als erstes enden - wie Brandenburg oder Berlin -, haben bereits beschlossen, für die ersten Wochen im neuen Schuljahr wöchentlich drei statt wie bisher zwei Tests durchzuführen. Dabei soll es vor allem darum gehen, Reiserückkehrer zu entdecken, die möglicherweise eine Corona-Infektion aus dem Urlaub mitgebracht haben. Berlin hat sich dabei gegen Lolli-Tests entschieden. Bildungssenatorin Scheeres sagte, zum einen dauere es länger, bis ein Ergebnis vorliege, zum anderen sei es nicht klar, ob die Labore genug Kapazitäten für die Schulen hätten.



Bundesbildungsministerin Karliczek sieht das Testen wegen der ansteckenderen Delta-Variante weiterhin als "mildes, aber wirksames Mittel der Kontrolle". Das Testen in den Schulen werde "uns sicher noch über Monate begleiten". Schließlich sei die Pandemie noch lange nicht vorbei.

Furcht vor neuer Quarantäne

Bei wieder steigenden Inzidenzen und Beibehaltung der Tests fürchten viele Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern einen Herbst und Winter mit mehreren Quarantänen. Aus der Politik gibt es bereits Vorschläge, deshalb die Vorschriften zu lockern. So forderte etwa der nordrhein-westfälische Vize-Regierungschef und Familienminister Joachim Stamp (FDP), nur noch Schülerinnen und Schüler mit positivem Test in Quarantäne zu schicken und nicht mehr komplette Klassen, sobald ein Kind infiziert sei.



Für eine britische Studie wurde an rund 200 Schulen untersucht, was passiert, wenn Kinder nach einem Kontakt mit Infizierten täglich getestet werden. Im Vergleich zu einer zehntägigen Quarantäne für alle stellte sich dieses Vorgehen als ähnlich effektiv heraus.

Was wird sonst noch diskutiert?

Im Gespräch ist derzeit der Einsatz von Luftfiltern in Klassenräumen. Neben dem Einbau fester Geräte fördert die Bundesregierung auch mobile Luftfilter in Schulen. Dafür sollen den Ländern 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) betonte, die Bundesregierung wolle einen Beitrag dazu leisten, den Präsenzunterricht und die Kinderbetreuung aufrecht zu erhalten - auch wenn sich die Corona-Infektionslage im Herbst und Winter wieder verschlechtern sollte.



Die Wirkung mobiler Luftfilter in Klassenräumen zum Schutz gegen das Coronavirus ist nach einer Studie der Universität Stuttgart allerdings begrenzt. Die Geräte seien kein Ersatz für das Stoßlüften in Pausen, warnen die Experten, nachdem sie ein halbes Jahr lang an zehn Schulen die Wirkung der Filter gemessen haben. In Klassenräumen, die kleine oder zu wenige Fenster haben, sollte aber der Einsatz mobiler Geräte oder der Einbau stationärer Filter geplant werden.



Der Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin schreibt in seinem jüngsten Bericht an das Bundesbildungsministerium dagegen, seine Simulationen zu Schulen zeigten, dass Lüftungssysteme zusammen mit einem flächendeckenden Einsatz von Schnell- und/oder PCR-Tests die Infektionsdynamik verringern könnten. Würden solche Maßnahmen konsequent umgesetzt, seien Schulschließungen oder Wechselunterricht nicht notwendig. Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien betonen derzeit, diese Szenarien vermeiden zu wollen.

Wann kommen Impfungen für Kinder und Jugendliche?

Zugelassen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sind bisher die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Impfung derzeit nur für Mädchen und Jungen mit Vorerkrankungen, weil bei ihnen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 anzunehmen sei. Eine Impfung für alle Kinder dieser Altersgruppe ist aber möglich. Die Impfkommission begründet ihren Beschluss mit der noch unzureichenden Datenlage für eine Empfehlung für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren.



Aus der Politik gibt es vermehrt Druck auf die Stiko, ihre Empfehlung zu ändern. Zuletzt sprach auch die Sächsische Impfkommission eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren aus, da der Nutzen das Risiko überwiege.



(Stand: 31.7.)

