Die Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Auflagen haben bei Politikern Kritik wegen fehlender Abstandsregeln und Mund-Nasen-Masken ausgelöst.

Bundesgesundheitsminister Spahn schrieb auf Twitter, Demonstrationen müssten zwar auch in Corona-Zeiten möglich sein, aber nicht so. Abstand und Masken dienten dem Schutz aller. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, die Demonstranten nähmen die Fakten nicht zur Kenntnis und riskierten damit die Gesundheit anderer Menschen. Die SPD-Vorsitzende Esken twitterte, die Demonstranten gefährdeten die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sprach von einem rücksichtslosen Verhalten.



An den Protesten gegen die Corona-Auflagen nahmen nach Angaben der Polizei etwa 20.000 Menschen teil. Die Veranstalter schätzten die Zahl um ein Vielfaches höher ein, die Rede war von 1,3 Millionen. Die Polizei löste die Abschlusskundgebung wegen Nicht-Befolgung von Abstandsregeln und Maskenpflicht auf. Zuvor war schon ein Demonstrationszug vorzeitig vom Veranstalter selbst beendet worden. Es gab auch zahlreiche Gegendemonstrationen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.