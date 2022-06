Globalisierungskritiker demonstrieren in Garmisch-Partrenkirchen. (Angelika Warmuth/dpa)

Dieser sei nicht in Ruf- und Sichtweite zu Schloß Elmau, kritisierte einer der Initiatoren. Dies widerspreche einem Urteil. Während des vergangenen G7-Gipfels auf Schloss Elmau im Jahr 2015 hatte ein Gericht entschieden, dass Protest auch in der Nähe des Tagungsortes stattfinden darf. Diesmal soll morgen eine Gruppe von höchstens 50 Demonstranten in Polizeifahrzeugen in den Sicherheitsbereich beim Schloss gefahren werden. Die anderen Züge des Sternmarsches enden in größerer Entfernung zum Tagungsort.

Nach der gestrigen G7-Demonstration in München werden noch vier Teilnehmer festgehalten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Richter soll im Lauf des Tages entscheiden, ob sie in Haft kommen. Ermittler werfen ihnen Angriffe auf Polizisten und gefährliche Körperverletzung vor. Bei der weitgehend friedlich verlaufenen Kundgebung hatte es am Rande Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben.

