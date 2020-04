Der Beschluss der Verfassungsrichter zum Schutz der Versammlungsfreiheit kommt im richtigen Moment. Denn seit gestern ist klar, dass die Grundrechtsbeschränkungen weiter gelten werden - was Kontaktverbote oder Ausgangssperren betrifft, in vollem Umfang. Die "neue Normalität", auf die wir uns laut Vizekanzler Olaf Scholz einzustellen haben, gilt eben auch hier, bei einem Recht, das so eng mit der Demokratie verbunden ist wie das Demonstrationsrecht.

Das Grundrechts-Regime zu Corona-Zeiten

Und da kann es bei der Praxis, die sich in den vergangenen Wochen herausgebildet hat, nicht bleiben. Dabei ist der rechtliche Grundsatz an sich klar. Außerhalb von Coronazeiten gilt: Demonstrationen müssen nicht genehmigt werden. Für Auflagen oder gar Verbote braucht es sehr handfeste Gründe.

Im Grundrechts-Regime zu Coronazeiten ist es - in fast allen Bundesländern - genau anders herum. Die Demonstration soll also die Ausnahme sein. Das kann man hinterfragen, aber das kann man auch begründen. Spätestens seit dem Après-Ski in Ischgl und der Heinsberger Karnevalsveranstaltung ist klar, dass allein eine Großveranstaltung immensen Schaden anrichten kann.

Wenn Rede und Gegenrede kaum in Parlamenten stattfindet

Aber in jedem Fall müssen sich die Behörden bewusst sein, was auf der anderen Seite auf dem Spiel steht. Und das ist weniger das eine konkrete Anliegen der Demonstranten als das demokratische Prinzip. Das ist schon deshalb so, weil Grundrechte wie die Demonstrationsfreiheit vor allem Minderheiten schützen. Deren Anliegen muss die Versammlungsbehörde nicht teilen. Die Minderheiten müssen sich aber Gehör verschaffen können - wenn das mit Auflagen zum Infektionsschutz möglich ist.

Das gilt gerade in Zeiten, in denen öffentlicher Diskurs ansonsten schwer herzustellen ist, in denen Rede und Gegenrede kaum in Parlamenten stattfindet. Und es gilt erst recht für das Anliegen der Demonstranten von Gießen: Die wollten gerade auf Grundrechtseinschränkungen in Zeiten von Corona aufmerksam machen - das geht nur jetzt, später hat das keinen Sinn.

In der Praxis wurden kaum Demonstrationen zugelassen, auch winzig kleine wurden verboten, selbst eine in Autos. Das ist mit Coronaschutz nicht ganz leicht zu begründen. Es geht um Gratwanderungen, um die die Behörden nicht zu beneiden sind. Aber seit heute ist jedenfalls klargestellt, was nicht geht: gar nicht erst prüfen. Und so haben es bisher einige gemacht, das Innenministerium etwa Baden-Württembergs verwies auf die Möglichkeit digitaler Demonstrationen.

Wichtiges Thema Religionsausübung

Da hat jemand etwas grundsätzlich nicht verstanden. Staatsrechtler haben in den vergangenen Tagen massiv auf solche Brüche hingewiesen. Dass die Diskussion so leise war, mag daran liegen, dass eben das Interesse an Minderheitenrechten generell gering ist. Es kann aber auch daran liegen, dass wir uns in Deutschland insgesamt nicht sorgen müssen um den Bestand der Demokratie.

Es wird manches rechtlich aufzuarbeiten geben, aber auch zu Zeiten von Corona und gemessen an dieser Ausnahmesituation funktioniert es besser als in vielen anderen Ländern. Aber die Richter haben noch einmal betont, wie wichtig es ist, genau hinzusehen, genau zu begründen. Morgen werden sich solche Fragen wieder stellen, dann spricht das Innenministerium mit Religionsgemeinschaften über Gottesdienste. So pauschale Lösungen wie bisher sind auch da schwierig.

