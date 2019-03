Die Bevölkerung in den ländlichen Regionen Deutschlands wird zunehmend älter und schrumpft.

Das ist das Ergebnis einer Demografie-Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Sie hat die Entwicklung in rund 70 kreisfreien Städten und 330 Gemeinden untersucht. Demnach ist der Altersdurchschnitt nirgendwo höher als in der thüringischen Stadt Suhl. Er liegt dort bei 50,3 Jahren und damit sechs Jahre über dem Bundesdurchschnitt. 1995 war die Bevölkerung in Suhl im Schnitt noch elf Jahre jünger.



Städte durchlaufen der Studie zufolge eine gegenteilige Entwicklung. Sie wachsen und verjüngen sich. Das betreffe vor allem mittelgroße Städte mit Hochschulen wie etwa Münster und Heidelberg.